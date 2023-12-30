CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Hüseyin Orhan, Seyhanlılarla Projelerini Paylaşıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seyhan Belediyesi Başkan aday adayı Hüseyin Orhan, yeni yıla ve yerel seçimlere sayılı günler kala Seyhan'ın Eğitim, Kültür ve Sanat çalışmalarının yanında altyapı ve çarpık kentleşme sorunlarına da çözümler sunacağı projelerini mahalle mahalle sokak sokak gezerek Seyhanlılarla paylaşıyor.

Orhan, bu projeler yeni yılla beraber tüm Seyhanlı gençlerin, kadınların ve çocukların kısacası Seyhanlılar için çağdaş bir kent geleceğini kuracaklarını ifade etti.

Hüseyin Orhan, demokratik kitle örgütleri ve halk gezilerinde büyük ilgi gören Seyhan'ın geleceğine yönelik çalışmalarını hep birlikte daha yaşanılır bir ilçe haline getirmek için, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve Seyhanlıların ortak aklı ile hareket edeceklerini söyledi.

Hüseyin Orhan, Seyhan'ın sosyoekonomik nedenlerle Anadolu'dan göç eden yüzbinlerce aileye ev sahipliği yaptığını belirterek, " Seyhan, rengarenk bir kültür mozaiğine sahip. Ben de bu mozaiğin bir parçasıyım. İlk, orta, lise, üniversite ve iş yaşamımın geçtiği Seyhan'ın hangi sorunları yaşadığını yakından biliyorum. Seyhan'ın eğitim, kültür, sanat, altyapı ve çarpık kentleşme sorunlarına tepeden bakan değil de o sorunlar yumağının içindeki yaşanmışlıklarımızın deneyimi ile çözeceğiz" dedi.

Orhan, projelerinin hayata geçirilmesi için sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendikalar ve Seyhanlıların ortak aklı ile beraber çalışacaklarını vurgulayarak, " Seyhan'ı yeni yılda hep birlikte daha yaşanılır bir kent haline getireceğiz" diye konuştu.

Hüseyin Orhan'ın sunduğu projeler Seyhanlı gençler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Gençler Orhan'a " Seyhan'ın geleceği Hüseyin Orhan " sloganıyla büyük destek veriyor.

Orhan, Seyhan'ın sorunlarının çözümü için şu projeleri açıkladı:

"Seyhan nüfusunun ciddi bir çoğunluğu olan çocuklarımız ve gençlerimiz için Eğitimde fırsat eşitsizliği ve sosyoekonomik adaletsizliği gidermek için Seyhan'ın 15 farklı bölgesinde faaliyete geçireceğimiz merkezlerde lise ve üniversite hazırlık kursları, yazılım ve yabancı dil eğitimi verilecek.

Tematik çocuk parkları ve oyun alanları açılacağı ve böylece çocuklarımıza hem eğlenceli hem eğitici hem de güvenli bir ortamlar sağlanacak

Sokaktaki hayvanların bakımı ve sağlık sorunları için Seyhan da Hayvan Hastanesi açılacak.

Engelsiz Seyhan Projesiyle Seyhan Belediyesi bünyesinde kurulacak kültür sanat akademilerinde engelli yurttaşlarımızın eğitim alması ve kültür sanat etkinliklerine katılımlarına öncelik verilecek.

Uyuşturucu ile mücadelede de etkin rol alacak farklı mahallelerde tekno kütüphaneler, sanat ve spor merkezleri kurulacağız.

Kentsel dönüşüm alanlarına karar verirken mikro bölgeleme yöntemi ile depremsellik ve yerel zeminin jeolojik tehlike koşullarının yansıtıldığı haritalarla mahalle bazında risk analizlerine göre karar verilecek. Kentsel dönüşümde yerel malzeme ve müteahhit ile çalışılması amacı ile kendiliğinden dönüşüm için ön açıcı teşvikler vereceğiz."

Çarpık kentleşmenin önlenmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi sağlanacak.

Derin yoksullukla sarmalanmış Seyhanlı yurttaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın artırılması ve dezavantajlı gruplara destek verilmesi sağlanacak." - ADANA