CHP Selendi İlçe Başkanlığı Delege Seçimleri Tamamlandı

CHP Selendi İlçe Başkanlığı Delege Seçimleri Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Selendi İlçe Başkanlığı'nda delege seçimleri sona erdi. 87 delege belirlendi ve Eylül ayındaki ilçe kongresinde tek aday Yiğit Ertuğrul olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Selendi İlçe Başkanlığı'nda delege seçimleri sona erdi.

İlçe merkez ve kırsal mahallelerden seçilen 87 delege için parti binasında sandıklar kuruldu. Her mahalle için kurulan sandıklarda oy kullanıldı. Eylül ayı sonunda yapılacak olan ilçe başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak olan delegelerin seçimlerinde 87 isim belirlendi. Eylül ayı sonunda yapılacak olan İlçe kongresinde mevcut Başkan Selim Kurt aday olmazken seçimde tek aday olarak Yiğit Ertuğrul aday olacak.

İlçe Başkanı Selim Kurt, "Delegelerimiz belirledik şimdi ilçe kongresini beklemeye başladık. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Dün Süper Lig'de maça çıkan Oğulcan Çağlayan bugün 1. Lig'e transfer oldu

Dün Süper Lig'de maça çıkmıştı! Bugün 1. Lig'e transfer oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal geri dönüyor! O görüşmeden ilk görüntü geldi

Fener'in yeni hocası Hamdi Akın'ın yalısında ortaya çıktı! İşte o kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.