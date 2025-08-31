CHP Selendi İlçe Başkanlığı Delege Seçimleri Tamamlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Selendi İlçe Başkanlığı'nda delege seçimleri sona erdi.

İlçe merkez ve kırsal mahallelerden seçilen 87 delege için parti binasında sandıklar kuruldu. Her mahalle için kurulan sandıklarda oy kullanıldı. Eylül ayı sonunda yapılacak olan ilçe başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak olan delegelerin seçimlerinde 87 isim belirlendi. Eylül ayı sonunda yapılacak olan İlçe kongresinde mevcut Başkan Selim Kurt aday olmazken seçimde tek aday olarak Yiğit Ertuğrul aday olacak.

İlçe Başkanı Selim Kurt, "Delegelerimiz belirledik şimdi ilçe kongresini beklemeye başladık. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA