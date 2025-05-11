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CHP Selendi İlçe Başkanları Anneler Günü'nde Tarlada Çalışan Kadınları Ziyaret Etti

CHP Selendi İlçe Başkanları Anneler Günü'nde Tarlada Çalışan Kadınları Ziyaret Etti
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Manisa'nın Selendi ilçesinde CHP İlçe Başkanı Selim Kurt ve Kadın Kolları Başkanı Emine Başak, Anneler Günü dolayısıyla tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek hediyeler verdi. Başkan Kurt, annelerin fedakarlıklarına dikkat çekerek her gün kıymetini bilmemiz gerektiğini vurguladı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Selendi İlçe Başkanı Selim Kurt ve Kadın Kolları Başkanı Emine Başak, Anneler Günü dolayısıyla tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Selendi CHP İlçe Başkanı Selim Kurt, Kadın Kolları Başkanı Emine Başak ve Partililer Anneler Günü dolayısıyla işyerlerinde ve tarlalarda çalışan kadınları ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdiler. Anneler günü dolayısıyla annelerle bir araya gelen CHP İlçe Başkanı Selim Kurt, "Hayatımızın her anında yanımızda olan, fedakarlıklarıyla bizleri büyüten annelerimizin sadece bugün değil, her gün kıymetini bilmeliyiz" dedi.

Tarla da çalışan kadınları ziyaret sırasında kadın çalışanlarla sohbet eden ve onlara yardım eden Başkan Kurt ve Kadın Kolları Başkanı Başak, emek veren tüm kadınların her zaman destekçisi olacaklarını vurguladılar. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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