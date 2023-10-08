CHP Samsun İl Başkanlığına Mehmet Özdağ seçildi.

CHP Samsun 38. Olağan İl Kongresi, Atakum Belediyesi Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi'nde CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in divan başkanlığında yapıldı.

Kongrede, mevcut il başkanı Fatih Türkel'in yanı sıra, Tufan Akcagöz, Aylin Tat, Ali İzzet Kavtelek ile Mehmet Özdağ listeleriyle aday oldu.

Konuşmaların ardından belirlenen 4 sandıkta 634 delegeden 603'ü oy kullandı. 204 delegenin oyunu alan Mehmet Özdağ il başkanlığına seçildi. Aylin Tat 133, Tufan Akcagöz 117, Fatih Türkel 102 ve Ali İzzet Kavtelek 47 oy aldı.

Kongre sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özdağ, yaşadığı sevinç ve mutluluğu ifade ederek, "Toplam 5 adaylı bir yarıştan çıktık. Bu aslında CHP tabanının iktidara susadığını ve Samsun'da CHP'yi birinci parti yapabilmek için ne kadar büyük bir azim içinde olduğunu gösteriyor. Diğer yarıştığım aday arkadaşlarımla çok centilmen bir yarış oldu. Biz bu arkadaşlarımla ve salonu dolduran 600 delegeyle birlikte çalışacağız. Biz de bu birliktelik varken inanın yerel seçimde kasıp kavuracağız ortalığı." diye konuştu.

Kongreye CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de katıldı.