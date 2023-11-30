CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı: 'Rize'de çok şaşıracağınız sonuçlar olacak'

GENÇAĞA KARAFAZLI

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Önümüzde yerel seçimler var buradan iddia ediyorum, AKP'nin elinden birçok yeri alacağız. Hem Türkiye'de, hem Rize'de. Rize'de çok şaşıracağınız sonuçlar olacak" dedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, dün CHP Rize İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. Ocaklı, şunları söyledi:

"Önce Can Atalay üzerinden başladılar bireysel başvuru hakkında, 'haksızlık var, bunu kaldırmamız lazım.' Oradan nereye geldi? 50 artı 1 sistemi, kendilerinin yakın tarihte getirdikleri 50 artı 1 sistemi. Bunun bir tane yolu var. İktidar ve Erdoğan şunu gördü: 'Benim, küçük payı da olsa MHP ile yaptığım ortaklıktan dolayı, MHP'nin özellikle yargı alanındaki ağırlığı nedeniyle ben müdahale edememeye başladım, bu nedenle bu ortaklığı bozup, üzerimdeki bu MHP ağırlığını sırtımdan atıp, benim seçilebileceğim seviyelere bu oranı indirmek istiyorum. 50 artı 1'den nerede seçilebiliyor 40 artı 1 veya 35 artı 1. Bu seviyelere anayasa düzenlemesiyle getirmek istiyorum. Yapılmak istenen şey budur. Ama buna biz izin vermeyeceğiz.

"PARLAMENTODA VE SOKAKTA CHP, MUHALEFETİNİ SÜRDÜRECEK"

Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı var. Seçim yasalarındaki seçilebilme oranları değil, seçimdeki adalet önemlidir. Adalet için biz günlerdir Meclis'te nöbet tutuyoruz. 10 arkadaşımızla, o fezlekenin Meclis'ten okutulmaması için gece ve gündüz 24 saat nöbetteyiz, bırakmayacağız. Türkiye'nin bütün STK'ların adalet yürüyüşü ile sendikalarının baroların ayağa kalktığı hukuk dışı bu mücadele uygulama için; parlamentoda ve sokakta Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetini sürdürecek. Cumhuriyet Halk Partisi bu değişim ve dönüşümden sonra artık tabanı ile birlikte hareket ediyor ve biz Türkiye'ye demokrasiyi getirmeye kararlıyız.

"TÜRKİYE'DE VE RİZE'DE AKP ELİNDEN BİRÇOK YERİ ALACAĞIZ"

Rizeli rahat olsun. Artık parlamentoda temsilcileri var, sonuna kadar da savunmaya devam edeceğiz. Yaşanan her şeyden haberimiz var. Önümüzde yerel seçimler var buradan iddia ediyorum, AKP'nin elinden birçok yeri alacağız. Hem Türkiye'de, hem Rize'de. İddia ediyorum bunu, göreceksiniz tarihe not duşmuş olalım buradan. Rize'de çok şaşıracağınız sonuçlar olacak. Ben bunu hatırlarsanız test için söylüyorum, milletvekili seçimlerinde de söylemiştim, söylediğimizi yapacağız kararlıyız, kazanacağız."