CHP'de yılın ilk Parti Meclisi toplandı

CHP'de yılın ilk Parti Meclisi toplandı
Güncelleme:
CHP, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yaptığı Parti Meclisi toplantısında 2025'in değerlendirmesi ve 2026 için parti politikaları üzerinde görüş ve önerileri ele aldı.

CHP'de yılın ilk Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, Özel'in sunuşuyla başlayan toplantının gündeminde, 2025'in değerlendirmesi ve 2026 için parti politikalarına dair görüş ve öneriler, örgüt ve saha çalışmalarına dair öneri ve beklentiler yer aldı.

PM'de ayrıca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına dair bilgilendirme ve rapor yazım süreci de ele alındı.

