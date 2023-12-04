CHP Parti Meclisi Antalya kampı sonrası toplandı
CHP Parti Meclisi (PM), Antalya kampı sonrasında ilk kez toplandı. Yerel seçim sürecinde uygunacak stratejiler gündeme alındı. Aday belirleme yöntemleri ve ihraç edilen isimlerin partiye geri dönüşleri görüşüldü.
CHP Parti Meclisi (PM), Antalya kampı sonrasında ilk kez toplandı.
CHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığı'nda toplanan PM'de, yerel seçim sürecinde uygunacak stratejiler gündeme alındı. Aday belirleme yöntemlerinin yanı sıra çeşitli nedenlerle ihraç edilen isimlerin partiye geri dönüşlerine ilişkin dilek ve öneriler de PM'de görüşüldü.