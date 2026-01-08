CHP'de Parti Meclisi toplandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan Parti Meclisi toplantısı, milli dayanışma, kardeşlik, demokrasi ve Suriye'deki gelişmelerin gündeme geldiği 5 saatlik bir süre boyunca basına kapalı gerçekleştirildi.
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
CHP'de 2026 yılının ilk PM toplantısı, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 14.00'te başladı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı, basına kapalı yapıldı. Toplantıda; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve örgüt saha çalışmaları gündeme getirildi.
