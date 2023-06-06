CHP'nin TBMM Başkan adayı Tekin Bingöl oldu

CHP'nin TBMM Başkan adayı Ankara milletvekili Tekin Bingöl oldu

ANKARA - CHP'nin TBMM başkan aday Ankara milletvekili Tekin Bingöl oldu.

CHP TBMM Başkan adaylığı başvurusunu yaptı. CHP Grup başkanı özel ve CHP grup başkanvekilleri TBMM Genel Sekreterliği'ne gelerek aday başvurusu yaptılar. Özel yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ankara milletvekilimiz Tekin Bingöl'ü aday gösteriyoruz. Bundan önce diğer adaylar ziyaret ettiler. Bütün adaylara başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşil Sol Parti Hatay milletvekili Can Atalay'ın durumuna işaret ederek, "Bir milletvekilinin Hatay'da seçmenlerin iradesinin milli iradenin tecelligahı olan bu çatının altın taşınması noktasında yargı darbesiyle karşı karşıyayız. Can Atalayın burada olamaması, oy kullanamaması, Meclis Başkan adayı olarak burada bulunup da yarışamaması kabul edilebilir bulmuyoruz" şeklinde konuştu.