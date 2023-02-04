CHP'nin suç duyurusunda bulunduğu pankarta Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı

CHP'nin suç duyurusunda bulunduğu, AK Parti Nazilli Gençlik Kolları tarafından hazırlanan 6'lı Masa pankartıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Nazilli'deki mitingde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pankarta bakarak, "Yalnız orada bir yanlışlık var. 6'sı bir arada demişler değil. 7'si bir arada. Biri de masanın altında, doğru şimdi oldu." ifadelerini kullandı.

Aydın'da çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki durağı Nazilli ilçesi oldu. Nazilli'de mitingde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

"7'Sİ BİR ARADA OLACAK"

Erdoğan, CHP'nin suç duyurusunda bulunduğu, AK Parti Nazilli İlçe Gençlik Kolları tarafından hazırlanan 6'lı Masa pankartıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Miting alanında tam karşısında duran pankart için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir de karşımda başka bir pankart var. Yalnız orada bir yanlışlık var. 6'sı bir arada demişler değil. 7'si bir arada. Biri de masanın altında, doğru şimdi oldu. Efeler oyunu bozmaya hazır mıyız" dedi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Nazilli Gençlik Kolları, Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir binaya Millet İttifakı liderlerinin olduğu bir afiş asmıştı. Afişte liderlerin yuvarlak bir masa etrafında toplanmasının karikatürize edilmiş görüntüsünde masanın altında silahlı bir kişi ayrıntısı yer aldı.

CHP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Afişin asıldığı alana giderek açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Twitter hesabından da paylaşım yapan Bülbül, "Gider ayak bu milleti daha ne kadar böleceksiniz. Ülkenin yarısından fazlasını temsil eden sayın genel başkanları terörle suçlamak haddinize mi? Bu ucube, akıl dışı, zihniyet çürüklüğünün dışa vurumu olan pankart oradan derhal indirilmelidir." ifadelerini kullandı.