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CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri

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CHP'nin Suriye konulu düzenlenen kapalı toplantısına konuşulanlar ortaya çıkarken; CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'in toplantıda Hakan Fidan-İbrahim Kalın övdüğü ve partisinin stratejisini eleştirdiği ifadeleri de basına yansıdı

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından CHP,milletvekilleri ile basına kapalı bir toplantı yapmıştı. Toplantıda konuşulanlar basına sızdı.

Ekol TV'nin ulaştığı bilgilere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, partisine sert eleştiriler getirirken; toplantıda dikkat çeken ifadeler kullandı.

FİDAN-KALIN ÖVGÜSÜ

Toplantıda Uzgel'in Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ı övdüğü aktarılırken; "En büyük sorun karşımızda karşımızda hayalci bir Davutoğlu yok. Şu an Davutoğlu Dışişleri Bakanı olsa uçmuştuk. Ama karşımızda Fidan-Kalın ikilisi var. Rasyonel gidiyorlar Soğukkanlı açıklamaları var. Bizim söyleyeceğimiz şeyleri söylüyorlar. Sığınmacılar geri dönsün, demokrasi olsun, anayasa yapılsın, geçici hükümet kurulsun, toprak bütünlüğü. Bizden önce söylediler" dediği belirtildi.

"AK PARTİ SENEYE ERKEN SEÇİM YAPABİLİR"

Haberde ayrıca Uzgel'in "Bizi boşta bıraktılar, bu olmaz. Biz böyle devam edemeyiz. Bir ittifak kuruldu burada. ABD, İsrail, Türkiye, HTŞ, SMO ve parantez içinde çaktırmadan PYD. Bunun üzerine gitmemiz lazım. İslamcı kesim, bu Türkiye'yi bölünmeye götürür diyerek milliyetçi kesimi bulmak lazım. Yoksa bu rüzgarla AK Parti, seneye erken seçim yapabilir. Bir yerden para alırlar. Bu hikayenin sonunda Erdoğan'ın buradan kazançlı çıkmasını engelleyecek bir strateji üretmemiz lazım" dediği ifade edildi.

CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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