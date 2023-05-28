CHP'nin kalesi İzmir'de son durum! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı açtı
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Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 97'si açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi İzmir'de sandıkların yüzde 98.06'sı açıldı. Sonuçlara göre, 1.948.472 oy alan Kılıçdaroğlu yüzde 66.87 oranla yarışı önde götürürken, Erdoğan, 965.239 oyla yüzde 33.13 oranında görünüyor.
Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. 18.15'te yayın yasağının kalkmasıyla oy sayma işlemi başladı.
YSK'nın kararı sonrası ajanslar veri geçmeye başladı. CHP'nin kalesi İzmir'de sandıkların yüzde 98'i açıldı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'la arasındaki fark büyük.
Şu ana kadar açılan sandıklara göre Kemal Kılıçdaroğlu 1.948.472 oyla yüzde 66.87 oranında bulunurken, Erdoğan 965.239 oyla yüzde 33.13 oranında bulunuyor.
14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, Erdoğan İzmir'de 964.341 oyla yüzde 31.48, Kemal Kılıçdaroğlu 1.938.931 oyla yüzde 63.29 oranında oy almıştı.