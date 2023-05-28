CHP'nin kalesi İzmir'de son durum! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı açtı

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 97'si açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi İzmir'de sandıkların yüzde 98.06'sı açıldı. Sonuçlara göre, 1.948.472 oy alan Kılıçdaroğlu yüzde 66.87 oranla yarışı önde götürürken, Erdoğan, 965.239 oyla yüzde 33.13 oranında görünüyor.