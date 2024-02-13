CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu

CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için toplantı düzenlendi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a hizmet için tam yol ileri. Yolumuz bahtımız açık olsun. Hep birlikte16 milyonun iktidarına yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"KIZANLAR, ÜZÜLENLER OLACAK"

CHP İstanbul ilçe adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in katıldığı tanıtım toplantısıyla duyuruldu. İmamaoğlu, salondan protesto seslerinin yükselmesi üzerine"Duygusal tepkinizi ya da birtakım kırgınlıklarınızı dile getirin, saygıyla karşılıyorum ama burası CHP kürsüsüdür bu kürsünün size duyduğu saygı gibi burada bulunan herkesin de bu kürsüye saygı duyması gerekir." dedi. İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kızanlar üzülenler olacak herkes bir şekilde bir zaman dilimi içerisinde bu partide belediye başkanı olarak atandı aday oldu kazandı kazanamadı her biri bir süreç. İçinde yüz tane hikâye çıkar, tartışmalar yapılabilir. sizi burada temin ediyorum ben hepinizin huzurunda il başkanımıza teşekkür ediyorum.

Adaylarımız partimize hayırlı olsun. il başkanım sana teşekkür ediyorum, bu kadar net. İstanbul seçimi a kişisi b kişisi seçimi değil. Bir yol arkadaşınız olarak söylüyorum sonsuz bir mücadele gücüyle sonsuz bir idealizm yolculuğunda gözünü kırpmadan her türlü mücadeleyi vereceğimden hiçbir Allah'ın kulunun kuşkusu olmasın. Bu yoldan dönmek yok. Bu sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil.

"BURASI CHP KÜRSÜSÜDÜR"

Bugün ortaya konan siyaset manzarası gereği bütün oluşumlara rağmen halkın ittifakını, kentin uzlaşmasını, farklı siyaset görüşünde olan insanların bu şehrin çıkarını son damlasına kadar koruyacak şekilde yapılacak büyük bir yolculuk. O bakımdan duygusal tepkinizi ya da birtakım kırgınlıklarınızı dile getirin saygıyla karşılıyorum ama burası CHP kürsüsüdür bu kürsünün size duyduğu saygı gibi burada bulunan herkesin de bu kürsüye saygı duyması gerekir."

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları şu şekilde:

Adalar Belediye başkan adayı Ali Ercan Akpolat

Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras

Ataşehir Belediye Başkan adayımız Onursal Adıgüzel

Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara

Bağcılar belediye Başkan adayı Cem Kılıç

Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan

Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz

Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu

Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat

Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler

Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney

Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Hasan Akgün

Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel

Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez

Esenler Belediye Başkan adayı Hasan Dalkıran

Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen

Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen

Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe

Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç

Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı

Kağıthane Belediye Başkan adayı Tonguç Çoban

Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel

Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi

Maltepe Belediye Başkan adayı Esin Köymen

Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı

Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin

Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu

Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu

Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir

Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç

Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı

Şişli Belediye Başkan adayı Emrah Şahan

Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl

Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş

Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk