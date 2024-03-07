31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı. İmamoğlu'nun bulunduğu mal varlığı bildiriminde eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na ait varlıklar da yer aldı.

LİSTEDE KONUT, DÜKKAN, ARSA, ARAÇ

Açıklanan mal varlığı bildiriminde İmamoğlu'na ait Beylikdüzü'nde 2002 yılında alınan 2 dükkan, 2005 yılında yaklaşık 1 milyon TL'ye alınan 1 konut, 2008'de Büyükçekmece'de alınan 2 dükkan, aynı yıl Beylikdüzü'nde alınan 2 arsa, 2016'da Çanakkale'de alınan ev ve dam, 2017'de Balıkesir'de alınan bir arsa, 2019'da Trabzon'da alınan ofis, 2021 yılında Çanakkale'de alınan bir tarla, 2022'de Balıkesir Edremit'te alınan ev ve arsa bulunuyor. İmamoğlu'nun bir adet silahı, bankada toplam 8 milyon 728 bin TL'si görülüyor.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise Beylikdüzü'nde 1 arsa ve dükkanı, Muğla'da meskeni, Trabzon'da kargir ev ve arsayla Trabzon'da tarlası bulunduğu, 2013 tarihinde alınan Volkswagen marka cipi olduğu, bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer banka hesabında 52 gram altını olduğu, 8 adet 279 bin 584 TL değerinde pırlanta seti, 35 adet 204 bin TL değerinde altın bilezik, 68 adet 92 bin TL değerinde cumhuriyet ve tam altın, 227 bin TL değerinde muhtelif altını olduğu görüldü.

İşte Ekrem İmamoğlu ve Eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun mal varlığı: