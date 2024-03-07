Üye Girişi
Haberler

İmamoğlu mal varlığını açıkladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, mal varlığı bildiriminde bulundu. Eşinin de varlıklarının yer aldığı listede İmamoğlu'nun bankada 8 milyon 728 bin TL'sinin bulunduğu görüldü.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı. İmamoğlu'nun bulunduğu mal varlığı bildiriminde eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na ait varlıklar da yer aldı.

LİSTEDE KONUT, DÜKKAN, ARSA, ARAÇ

Açıklanan mal varlığı bildiriminde İmamoğlu'na ait Beylikdüzü'nde 2002 yılında alınan 2 dükkan, 2005 yılında yaklaşık 1 milyon TL'ye alınan 1 konut, 2008'de Büyükçekmece'de alınan 2 dükkan, aynı yıl Beylikdüzü'nde alınan 2 arsa, 2016'da Çanakkale'de alınan ev ve dam, 2017'de Balıkesir'de alınan bir arsa, 2019'da Trabzon'da alınan ofis, 2021 yılında Çanakkale'de alınan bir tarla, 2022'de Balıkesir Edremit'te alınan ev ve arsa bulunuyor. İmamoğlu'nun bir adet silahı, bankada toplam 8 milyon 728 bin TL'si görülüyor.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise Beylikdüzü'nde 1 arsa ve dükkanı, Muğla'da meskeni, Trabzon'da kargir ev ve arsayla Trabzon'da tarlası bulunduğu, 2013 tarihinde alınan Volkswagen marka cipi olduğu, bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer banka hesabında 52 gram altını olduğu, 8 adet 279 bin 584 TL değerinde pırlanta seti, 35 adet 204 bin TL değerinde altın bilezik, 68 adet 92 bin TL değerinde cumhuriyet ve tam altın, 227 bin TL değerinde muhtelif altını olduğu görüldü.

İşte Ekrem İmamoğlu ve Eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun mal varlığı:

İmamoğlu mal varlığını açıkladı

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mutlu Aksoy kimdir? Zafer Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayı Mutlu Aksoy kaç yaşında, nereli? Fatih Altıntaş kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altıntaş kaç yaşında, nereli? Muharrem Demirbilek kimdir? Zafer Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek kaç yaşında, nereli? Oğuz Ersöz kimdir? Zafer Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı Oğuz Ersöz kaç yaşında, nereli? Burkahan İngeç kimdir? Zafer Partisi Afyon Belediye Başkan Adayı Burkahan İngeç kaç yaşında, nereli? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Veysel Tiryaki kimdir? AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli? Hilal Ayık kimdir? AK Parti Ankara- Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli? Serkan Toper kimdir? Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper Bayraktar kaç yaşında, nereli? Davut Güloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kaç yaşında ve nereli? Deniz Köken kimdir? AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir? AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Hilmi Türkmen kimdir? AK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen kaç yaşında, nereli? TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul'da kazanabilecek mi? Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi?
500

Yorumlar (1)

Osman Tasci:

adamcağızın heç bişeysi yokmuş önemli olan bunları hangi gelir kaynağında var eti ?

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title