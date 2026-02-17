Haberler

CHP'nin Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Yazıhan Belediyesi meclis üyeleri basın açıklaması yaptı

CHP'nin Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Yazıhan Belediyesi meclis üyeleri basın açıklaması yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Malatya İl Başkanlığınca kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yazıhan Belediyesinin 6 CHP'li meclis üyesi basın açıklaması yaptı.

CHP Malatya İl Başkanlığınca kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yazıhan Belediyesinin 6 CHP'li meclis üyesi basın açıklaması yaptı.

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in CHP'den kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından CHP Malatya İl Başkanlığınca disipline sevk edilen 6 meclis üyesi, basın konteynerlerinde açıklamada bulundu.

Grup adına açıklamayı okuyan Belediye Meclis Üyesi Abdullah Günhan, partilerinin daha güçlü yarınlara ulaşması için emek verdiklerini belirtti.

Taraflarına yöneltilen ihraç talebini kabul etmediklerini vurgulayan Günhan, şöyle konuştu:

"İnandığımız değerden halkımıza ve partimize olan sorumluluğumuzdan asla geri adım atmayacağız. Kararlılıkla ve inançla mücadelemizi sürdüreceğiz. Parti ilkelerimiz ve kurucu değerlerimiz, temel yürüyüşümüze her zaman ışık tutacaktır. Bu yolda Belediye Başkanımız Abdulvahap Göçer ile birlikte adaleti, liyakati ve partimizin itibarını önceleyen bir anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin ve birlikte verdiğimiz mücadelenin göz ardı edilerek ihraç düşüncesiyle değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu yaklaşımın halkımızın ve bizlerin partimize olan güvenini sarsabileceği, zorlu mücadele sürecimize zarar verebileceği kanaatindeyiz."

Kaynak: AA " / " + Orhan Yoldaş -
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor