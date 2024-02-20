CHP'nin aday göstermediği Şükrü Genç partisinden istifa etti: Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyince bir açıklama yapmış ve bu kararın CHP yönetimi tarafından gözden geçirilmesini talep etmişti.

SEÇİME BAĞIMSIZ ADAY OLARAK GİRECEK

Süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlanamaması üzerine Genç, partisinden istifa ettiğini ve seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldığını açıkladı.

"KISA ÇÖP UZUN ÇÖPTEN HAKKINI ALACAK"

Genç yaptığı basın açıklamasında "Kimseye zarar vermeyeceğiz, kimseye kötü söz söylemeyeceğiz. Biz hep güzel konuştuk. Ama halkımızın çok güzel bir sözü var. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de" ifadelerini kullandı.