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CHP'nin aday göstermediği Şükrü Genç partisinden istifa etti: Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak

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CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç partisinden istifa ettiğini ve seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldığını açıkladı. Genç, "Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de" dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyince bir açıklama yapmış ve bu kararın CHP yönetimi tarafından gözden geçirilmesini talep etmişti.

SEÇİME BAĞIMSIZ ADAY OLARAK GİRECEK

Süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlanamaması üzerine Genç, partisinden istifa ettiğini ve seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldığını açıkladı.

"KISA ÇÖP UZUN ÇÖPTEN HAKKINI ALACAK"

Genç yaptığı basın açıklamasında "Kimseye zarar vermeyeceğiz, kimseye kötü söz söylemeyeceğiz. Biz hep güzel konuştuk. Ama halkımızın çok güzel bir sözü var. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Şükrü Genç İstanbul Sarıyer Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

haksız mıyım:

işleri güçleri milletle, milletin değerleriyle uğraşmak olan solaklar daha beter olun inşallah.

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o zen:

haksızsın trol

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haksız mıyım:

çünkü sen lgbt lilere hak verirsin. dinden, devletten yana olanlara karşı alerjiniz var sizin zen...

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Ercan cıftcı:

Koltuk yoksa ilke yoktur, Chp tam olarak budur,

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Mark Kolçak:

Ben çöplerden bahs ederken.. bu habere rast geldim. Hayatım sanki bir rüya. Acaba çöpler hakkında konuşmaya devam edersem nasıl haberleri görmeye başlayacam ?

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Yusuf ODEMIS:

beter olsunlar

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Metin Yalcin:

Satış ... ))

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