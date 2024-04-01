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CHP'nin 74 yıl sonra kazandığı Balıkesir'de belediye başkanı güne şükür namazıyla başladı

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Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için dün sandık başına gitti. 2024 yerel seçimlerinde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. CHP, il olduğundan beri hiç seçim kazanamadığı 3 ilde birinci parti oldu. CHP, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaşadığı Üsküdar'ı da AK Parti'den aldı.

CHP'NİN 74 YIL SONRA KAZANDIĞI İL

Sonucu sürpriz olarak nitelendirilecek illerden biri de Balıkesir oldu. Kentte 1950'den bu yana kazanamayan CHP, 74 yıl sonra ilk kez Ahmet Akın ile belediye başkanlığı yarışında galip geldi.

CHP'nin 74 yıl sonra kazandığı Balıkesir'de belediye başkanı güne şükür namazıyla başladı

GÜNE ŞÜKÜR NAMAZIYLA BAŞLADI

CHP'li Ahmet Akın, kesin olmayan sonuçların ardından sabah namazını Atatürk'ün hutbe okuduğu cami olarak da bilinen tarihi Zağnos Paşa Camii'nde kıldı. Namaz sonrası cami cemaati ile sohbet eden Akın, Zağnos Paşa Türbesi'ne giderek dua okudu.

CHP'nin 74 yıl sonra kazandığı Balıkesir'de belediye başkanı güne şükür namazıyla başladı

"HAYIR DUAMIZI YAPTIK"

Seçim sonuçlarına ilişkin bir de açıklama yapan Akın, "Memleketimize hayırlı olsun. Balıkesir aileme teşekkür ediyorum. Bir yola çıktık, yolumuza devam edelim. Hayır duamızı yaptık. Memleketimize mahcup olmayacağız" dedi.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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