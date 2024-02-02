CHP Nazilli Belediye Başkanı Adayı adaylıktan çekildi! "Daha vakti gelmemiş"

CHP'nin Nazilli belediye başkanı adayı Gamze Yolcu Metin, adaylıktan çekildi. Metin'in konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Görevi kabul ettiğim gün, 'Gamze galiba Nazilli'ne hizmet etmen gerekiyor, silkelen ve göreve hazırlan' demiştim kendime. Fakat daha vakti gelmemiş demek ki." ifadeleri dikkat çekti.

"SİLKELEN VE HAZIRLAN DEMİŞTİM FAKAT DAHA VAKTİ GELMEMİŞ"

Metin, yaptığı yazılı açıklamada partisinin genel merkezince aday gösterildiği zaman, karşılaşacağı tüm zorlukları tahmin ettiğini belirterek kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti. Adaylıktan çekilmesine rağmen sahalarda olacağını, partisinin bayrağını taşımaya devam edeceğini belirten Metin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ancak sürece devam etmemin hem tarafıma hem de partime daha fazla zarar vereceği düşüncesiyle 31 Ocak 2024 tarihinde Genel Merkezimize üzüntüyle bu yönde bir dilekçe sundum. Kendilerine anlayışları için teşekkür ediyorum. Görevi kabul ettiğim gün, 'Gamze galiba Nazilli'ne hizmet etmen gerekiyor, silkelen ve göreve hazırlan' demiştim kendime. Fakat daha vakti gelmemiş demek ki."