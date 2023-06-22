CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, cami kürsüsünden AKP propagandası yapıldığını belirterek soru önergesi verdi

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Diyanet-Sen Artvin İl Başkanı ve Borçka Terminal Cami İmamı Osman Özaydın'ın seçim sürecinde cami kürsüsünden AKP propagandası yaptığını belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a soru önergesi verdi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Diyanet-Sen Artvin İl Başkanı ve Borçka Terminal Cami İmamı Osman Özaydın'ın seçim sürecinde cami kürsüsünden AKP propagandası yaptığını belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a "Kamu Görevlisi İmam Özaydın'ın toplumun her kesimine, her görüşe saygı duyması gerekirken; bulunduğu makama yakışmayan, taraflı, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı tutumlar sergileme cesaretini nereden almaktadır" diye sordu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Diyanet-Sen Artvin İl Başkanı ve Borçka Terminal Cami İmamı Osman Özaydın'ın seçim sürecindeki söylemleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bayraktutan, şunları kaydetti:

"BİR DİN GÖREVLİSİNİN CAMİ KÜRSÜSÜNDEN SİYASİ PROPAGANDA YAPMASI DİNİN SİYASETE ALET EDİLMESİNİN EN BASİT ÖRNEĞİDİR"

"Bu kişi sözde kamu görevlisi ama AKP'nin imamı olmuş. Bir din görevlisinin cami kürsüsünden siyasi propaganda yapması dinin siyasete alet edilmesinin en basit örneğidir. Diyanet-Sen Artvin İl Başkanı ve Borçka Terminal Cami İmamı Osman Özaydın'ın seçim sürecinde 'İnşallah cami kürsülerinde konuştuğu gibi inşallah 15 Mayıs'tan sonra Meclis kürsülerinde konuşturacağız. Dünya beşten büyük diyen 'one minute' diyerek Avrupa'nın Amerika'nın yüzüne tokat indiren, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın...' ve benzeri sözlerle camide dönemin Cumhurbaşkanı adayı ve AKP milletvekili adayı adına sunuculuk görevine soyunması, cami kürsüsünü siyasi propaganda amacıyla kullanması Artvin Halkında infial yaratmış, ulusal ve yerel basında geniş yer bulmuştur.

"HANGİ KİTAPTA, HANGİ KANUNDA AKP PROPAGANDASI KAMU GÖREVİ SAYILMAKTADIR?"

Ne zamandır seçim süreçlerinde bir siyasi partinin adayını desteklemek, propaganda için cami kürsüsünden sunuculuk yapmak imamların görevi arasına girdi. Hangi kitapta, hangi kanunda AKP propagandası kamu görevi sayılmaktadır?

"KUTSAL DEĞERLERİMİZİN SİYASETE ALET EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Kutsal değerlerimizi zedeleyen, camiyi siyasi propagandaya alet eden ilgili kişi hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Bulunduğu makamı siyasallaştıran, siyasi parti üyesi gibi davranan, aleni şekilde cami kürsüsünden militanlık yapan Borçka Terminal Cami İmamı Osman Özaydın'ın görevine ne zaman son vereceksiniz?

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"-Kamu Görevlisi İmam Özaydın'ın toplumun her kesimine, her görüşe saygı duyması gerekirken; bulunduğu makama yakışmayan, taraflı, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı tutumlar sergileme cesaretini nereden almaktadır?

Seçim süreçlerinde bir siyasi partinin adayını desteklemek, propaganda için cami kürsüsünden sunuculuk yapmak imamların görev ve yetkisi dahilinde midir? Hangi kitapta, hangi kanunda AKP propagandası kamu görevi sayılmaktadır?

- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imamlara siyasi propaganda yapmaları adına talimat mı verilmiştir?

Kutsal değerlerimizi zedeleyen, camiyi siyasi propagandaya alet eden ilgili kişi hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa ne zaman başlatılacaktır?

-Bulunduğu makamı siyasallaştıran, siyasi parti üyesi gibi davranan, aleni şekilde cami kürsüsünden militanlık yapan Borçka Terminal Cami İmamı Osman Özaydın'ın görevine ne zaman son vereceksiniz?"