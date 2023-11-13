CHP Milletvekili Tarım Desteklerini Eleştirdi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde tarım desteklerinin yetersiz olduğunu belirtti. Ocaklı ayrıca, üreticiyi koruyan bir çay kanunu talep etti.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde, "Tarım destekleri yetersiz. Tarım Kanunu'nda 'bütçeden ayrılacak payın GSMH'nın yüzde 1'inden az olamaz' diye bir amir hüküm var. AKP iktidarları döneminde bu oran 0,5 seviyelerini geçemedi. Hatta 2024 bütçesinde 0,29'u oranında seyretmiştir. Tarımdaki desteklemeniz yüzde 44 civarında" dedi. Ocaklı, üreticiyi koruyan bir çay kanununun çıkarılmasını istediklerini de belirterek, "Buyurun birlikte hazırlayalım. Bir komisyon kuralım birlikte hazırlayalım" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe teklifi sürüyor. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı komisyonda yaptığı konuşmada, tarıma yapılan desteklerin yeterli olmadığını söyledi. Ocaklı şöyle konuştu:

"TARIM DESTEKLERİ YETERSİZ"

"Tarım destekleri yetersiz. 5488 sayılı tarım kanununun tarımsal desteklerin finans bölümünde yazan, 21. maddede 'tarımsal desteklerin finansmanı bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır' der, bütçeden ayrılacak payın da GSMH'nın yüzde 1'inden az olamaz diye bir amir hüküm var. AKP iktidarları döneminde bu oran 0,5 seviyelerini geçemedi. Hatta 2024 bütçesinde 0,29'u oranında seyretmiştir. Tarımdaki desteklemeniz yüzde 44 civarında.

"ÇAY KANUNUNU BİRLİKTE HAZIRLAYALIM"

Konuşmasında yaş çay alımlarına da değinen Ocaklı, "Yaş çay ile ilgili 592 ton 6 buçuk milyar ödeme yapmışsınız, iyi yapmışsınız ama 11,3 TL yaş çay bedeli şu anda 4,5 TL'ye düştü. Kuru çaya yakın dönemde yapılan yüzde 90'lık zam ama çay üreticisine hiçbir fark vermemek... Bu da çay üreticisini ezmek açısından önemli ve çarpıcı bir örnektir" diye konuştu.

Ocaklı, Bakan Yumaklı'ya üreticiyi koruyan bir çay kanunun çıkarılmasını istediklerini de belirterek, "Üreticiyi koruyan yeni bir kanun talep ediyoruz. Biz bunu hazırlayacağız, sizden destek istiyoruz. Buyurun birlikte hazırlayalım. Bir komisyon kuralım birlikte hazırlayalım. Üreticiyi koruyan bir kanun istiyoruz. Bizim teklif edeceğimiz kanun tasarısını desteklemenizi istiyoruz" dedi.