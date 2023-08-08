CHP Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Akbelen'deki ağaç kıyımıyla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda konuştu

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP'nin çağrısı üzerine Akbelen'deki ağaç kıyımı ile ilgili olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Derici, konunun sadece ağaçlarla ilgili olmadığını, vatan, iklim, su kaynakları ve ekosistem gibi daha geniş bir sorun olduğunu vurguladı.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP'nin çağrısı üzerine Akbelen'deki ağaç kıyımı ile ilgili olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda; "Konu oradaki kaplumbağa, oradaki kuş, konu babasının oradaki mezarını bırakmak istemeyen Aytaç Abla, konu köyünden sürülmek istemeyen Mustafa Amca, konu iklim, konu Bodrum ve Milas'ın suyu, konu Türkiye'nin havası, konu bütün dünyanın eko sistemi. Biliyor musunuz ki konu vatan. Sizlerin de önemsediğini söylediğiniz vatan. İşte bu yüzden bu konu muhalefet sorunu, iktidar sorunu olmanın çok ötesindedir. Bu konuyu hep birlikte çözmek zorundayız. Çünkü gelecek nesillere vermek zorunda olduğumuz bir hesabımız var" dedi.

TBMM Genel Kurulu bugün, CHP'nin talebi üzerine Akbelen'deki ağaçların kesilmesi gündemiyle olağanüstü toplandı. AKP ve MHP milletvekilleri, daha önce vergi artışları ve zamları görüşmek üzere yapılan olağanüstü toplantıda olduğu gibi, yine TBMM Genel Kurulu Salonu'na, toplantı yeter sayısına ulaşıldığının belirlenmesinin ardından girdi.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Genel Kurul'da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Susuz kaldığımızda bunun açıklamasını iktidar bize nasıl yapacak? Bunu merak ediyoruz. Şu ana dek Muğla İdare Mahkemesi'ne yapılan tüm yürütmeyi durdurma talepleri idare mahkemesince reddedildi. Bunun bir hukuk skandalı olması bir kenara, şunu biliyoruz ki yürütmeyi durdurma talebi geri dönüşü olmayan, giderilemez zararları engellemek için yapılır. Sayın milletvekilleri bu uygulamanın geri dönüşü yoktur. Bunu tekrar düşünmenizi salık veriyoruz.

Devlet iklim, gıda krizinden, su krizinden halkını korumak için vardır 88 bin arazisini yok etmek için değil. Türk devletinin jandarmasına polisine kanuna aykır talimat veriyorsunuz bunu yapamazsınız, yüce Türk devletini buna alet edemezsiniz, bu yanlıştan derhal dönmek zorundasınız.

Konu oradaki kaplumbağa, oradaki kuş, konu babasının oradaki mezarını bırakmak istemeyen Aytaç Abla, konu köyünden sürülmek istemeyen Mustafa Amca, konu iklim, konu Bodrum ve Milas'ın suyu, konu Türkiye'nin havası, konu bütün dünyanın eko sistemi. Biliyor musunuz ki konu vatan. Sizlerin de önemsediğini söylediğiniz vatan. İşte bu yüzden bu konu muhalefet sorunu, iktidar sorunu olmanın çok ötesindedir. Bu konuyu hep birlikte çözmek zorundayız. Çünkü gelecek nesillere vermek zorunda olduğumuz bir hesabımız var. Bizler hakkımızı sonuna kadar savunacağız."