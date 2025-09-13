CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Öncesi Önemli Ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski il başkanlığı binası önünde bekleyiş sürüyor. Özgür Özel, bugün saat 14.30'da burada yapılacak olan CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak. Sabah saatlerinde ise Gürsel Tekin, eski İl Başkanlığı binasına geldi. Bir süre içeride kalan Tekin daha sonra binadan ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika