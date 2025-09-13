Haberler

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Öncesi Güvenlik Önlemleri Artırıldı

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Öncesi Güvenlik Önlemleri Artırıldı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde, Sarıyer'deki eski il başkanlığı binası önündeki güvenlik önlemleri artırıldı. Toplantı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün eski İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılacak. Saat 14.30'da başlaması ön görülen toplantı öncesi güvenlik önlemleri arttırıldı. CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'ne dönüştürülen ve çevresi polis bariyerleriyle çevrilen eski il binasının bulunduğu nokta araç trafiğine kapatıldı.

