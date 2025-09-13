CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Öncesi Güvenlik Önlemleri Artırıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün eski İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılacak. Saat 14.30'da başlaması ön görülen toplantı öncesi güvenlik önlemleri arttırıldı. CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'ne dönüştürülen ve çevresi polis bariyerleriyle çevrilen eski il binasının bulunduğu nokta araç trafiğine kapatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika