CHP'nin kritik MYK toplantısı 1 Haziran'da yapılacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu, seçim sonrası tepkilerin odağına oturan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran Perşembe günü toplanacak. Toplantıda, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirilecek ve CHP'nin yol haritası ele alınacak.

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların salt çoğunluğu ulaşamaması nedeniyle gerçekleşen 28 Mayıs'taki 2. tur seçimlerinde kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuş, Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise tepkilerin odağına oturmuştu.

MYK, 1 HAZİRAN'DA TOPLANIYOR

Hakkında istifa çağrıları yapılan Kılıçdaroğlu'nun vereceği karar merak edilirken, partinin Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ne zaman toplanacağı belli oldu. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran Perşembe günü toplanacak.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.00'te yapılacak. MYK toplantısında, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirilecek ve CHP'nin yol haritası ele alınacak.