Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına bir adım daha yaklaştı: Görevlerini başarı ile sürdürmelerini istiyorum

Ankara'da gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylıklarıyla ilgili soruya yanıt verdi. İmamoğlu ve Yavaş'ın belediye başkanlığı görevini başarıyla sürdürdüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, "Başarı ile sürdürmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde gazetelerin Ankara temsilcilerini ağırladı. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimaliyle ilgili sorulan soruya cevap veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, her iki ismin de görevlerini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

"GÖREVLERİNİ BAŞARI İLE SÜRDÜRMELERİNİ İSTİYORUM"

Kılıçdaroğlu, "İki belediye başkanımız da bulundukları görevleri başarı ile yürütüyorlar. Başarı ile sürdürmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN CHP'LİLERİN ADAYI KILIÇDAROĞLU"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Halk TV'de Yeni Bir Sabah programına katılan Ekrem İmamoğlu, sunucu İsmail Küçükkaya'nın, "Edindiğim izlenime göre Kılıçdaroğlu aday olmaya hevesli gibi görünüyor" sözlerine şu yanıtı vermişti: "Bütün CHP'lilerin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ama günün sonunda kararı verecek olan Altılı Masa'dır. Adayın açıklanmasından ziyade öncelikli mesele süreç yönetimidir. Altılı Masa derken elbette bunu genel başkanımız da dile getiriyor. Elbette kazanacak kişi aday olmalıdır. Adayın özelliklerini sıralıyor, her konuda uzman insanlardan faydalanacak, 'Altılı Masa'nın fikrini alıp onlarla birlikte süreci yönetecek, proje üretecek, onlarla birlikte anayasa metni hazırlayacak. Adayın açıklamasından ziyade öncelikli mesele süreç yönetimidir."