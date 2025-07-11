CHP Lideri Özgür Özel, Tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti. Özel'in, böcek için düzenlenecek mitinge katılması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da partisinin il başkanlığı ile "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

Kentteki programları kapsamında önce CHP Antalya İl Başkanlığını ziyaret eden Özel'i partililer karşıladı.

Özel, basına kapalı yapılan görüşmenin ardından beraberindeki heyetle, Başkan Böcek'in tutuklu bulunduğu Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gitti. Burada Böcek'i ziyaret eden Özel, çıkışta gazetecilere açıklama yapmadı.

Özel'in akşam saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek "Başkanlarımıza Özgürlük Mitingi"ne katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Politika
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