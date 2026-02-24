Özgür Özel dahil 3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile Ankara Milletvekili Yunus Emre'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı