CHP Lideri Özgür Özel'in Dokunulmazlık Tezkere Süreci Başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 3 milletvekiline ait dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'e ait dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.