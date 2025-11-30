Haberler

CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu
Güncelleme:
CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda üçüncü gün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için aday listesi ilan edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in delegelerin onayına sunacağı anahtar listesinde 49 ismi koruduğu, listesine 31 yeni ismi eklediği öğrenildi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi için 70 kişilik bir anahtar liste çıkardı.
  • Anahtar listede 49 isim korunurken, partinin yönetim kademesine 31 yeni isim eklendi.
  • Listede ekonomistler, hukukçular ve diğer uzmanlar yer alıyor.

CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı 39'uncu Olağan Kurultayı, üçüncü ve son gününde Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçimleri yapılacak. Adaylık başvurularının tamamlanmasının ardından aday listeleri ilan edilerek matbaaya gönderildi. PM için 145, YDK için 31 kişi başvurdu.

YÖNETİM KADEMESİNE 31 YENİ İSİM EKLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüzük gereği, 10 kişilik BKSP için 15 isim belirleyecek ve bunu delegenin onayına sunacak. Parti Meclisi için ise 70 kişilik bir anahtar liste çıkaracak. Alınan bilgilere göre; anahtar listede 23 kişilik mevcut MYK'nın da aralarında bulunduğu 49 isim korunurken, partinin yönetim kademesine 31 yeni isim eklendi.

EKONOMİ KADROLARI GÜÇLENDİRİLDİ

Özgür Özel'in mevcut MYK'sında yer alan Selin Sayek Böke ve Yalçın Karatepe gibi ekonomistler yeni ekonomi kadrolarıyla güçlendirildi. Buna göre vergi uzmanı Ozan Bingöl, iktisatçı Güldem Atabay, önceki TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, eski Gelecek Partili Kerim Rota, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu üyesi Serkan Özcan, Koç Holding'in Kurumsal İletişim Direktörü, daha önce Dünya Bankası'nda çalışmış ekonomist Oya Ünlü Kızıl, Özel'in anahtar listesinde yer alacak.

CİHANER VE BOYUNSUZ LİSTEDE

Özel'in anahtar listesinde anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı'yken FETÖ'cüler tarafından makamında gözaltına alınan eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, partinin hukuk kadrosunda görevlendirildi. Özel, anahtar listesine Türkiye Veteriner Hekimler Birliği önceki dönem başkanlarından Murat Arslan ve diş hekimi Nihat Dağ da bulunuyor.

Eski Lizbon ve Lefkoşa Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen ve siyaset bilimci Prof. Dr. Barış Övgün, önceki CHP Genel Sekreterlerinden Bihlun Tamaylıgil, Cansel Çiftçi, partiye son dönemde katılan isimlerden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile sanatçı Arif Sağ'ın oğlu sanatçı Tolga Sağ da Özel'in anahtar listesinde yer alacak.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
Haberler.com
