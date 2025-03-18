İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
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CHP lideri Özgür Özel: İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir

CHP lideri Özgür Özel: İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Özel, "İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir. İdari yargıdan döneceğine inanıyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Özel, "İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir. İdari yargıdan döneceğine inanıyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

size karşı yapılan her şey yok hükmünde zaten

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Haber YorumlarıCHP Savar:

usulsüz döner çok beklersin

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

ne sayarsan say

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Haber YorumlarıCHP Savar:

hahah sanki Cumhurbaşkanı her türlü hukuksuzluğu savunuyor chp

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