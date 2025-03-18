CHP lideri Özgür Özel: İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Özel, "İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir. İdari yargıdan döneceğine inanıyoruz." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Özel, "İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir. İdari yargıdan döneceğine inanıyoruz." dedi.
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