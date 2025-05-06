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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için gittiği AKM çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Tengioğlu 8 dakika önce mahkemeye çıkarılmıştı.

İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan S.T'nin (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

KARAR 8 DAKİKADA ÇIKTI

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli S.T, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına 8 dakika içinde karar verdi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan zanlının fiziki saldırısına uğramıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenmişti.

21 YIL ÖNCE KORKUNÇ BİR CİNAYET İŞLEDİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

PARTİ YA DA ÖRGÜT BAĞLANTISI YOK

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

HTS KAYITLARI VE MASAK RAPORU İSTENDİ

Soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istenmişti.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıİbrahim Üker:

adam çocuğunu öldürdü hapis yatmadı. bundan mı yatacak

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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

mümkünse içerden bir daha çıkmasın

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

beter ol

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Haber YorumlarıAli can:

Bu adamı nasıl dışarı salmışlar 2 çocuğu öldürmüş ve serbest kalmış benim sinirlerim altüst oldu ne diyeyim biemiyorum yok cinnet minnet hiç bir bahane nin arkasına sığınılmaz adalet sistemi yenilenmeli böyle bir şey olamaz olmamalı Adalet bakanlığı harekete geçsin

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

yaratık desem yeridir

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

geçmiş tüm suçlarını çeksin. iki çocuğu katletmiş

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Haber YorumlarıKmal e:

dertsiz başına dert aldı gudubet herif

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Haber YorumlarıZafer ÖZEVLİ:

arkadaşlar adamın hebinda 300.000 tl var bu parayla hayatının geri kalanını Bitiremez bu parayla içerde paşalar gibi yaşar. Her kes için iyi bir gündem yarattı.

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Haber YorumlarıBir SeS:

yüzü temiz insana benziyor melek yüzlü şeytan

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