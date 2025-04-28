CHP lideri Özgür Özel'den yeni jammer açıklaması: Biz almadık envanterde vardı

İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bavulla otele gidip güvenlik kamerasını bantlayarak yaptığı gizli toplantının görüntüleri ortaya çıktı.

BAVULLAR BÜYÜK TARTIŞMA KONUSU OLDU

Görüntülerde güvenlik personeli Çağlar Türkmen'in elinde valizlerle otelden ayrıldığı gözüktü. Çağlar Türkmen'in otelden iki valizle çıkış yaptığı anlar "Bavullarda ne vardı?" tartışmasını beraberinde getirdi.

ÖZGÜR ÇELİK: SİNYAL KESİCİ VARDI

Kayıtlara yansıyan valiz taşıma görüntülerine ilişkin de konuşan Çelik, valizlerin içinde sinyal kesicilerin (jammer) bulunduğunu açıkladı.

ÖZEL'DEN YENİ JAMMER AÇIKLAMASI

Yaşanan olayların ardından Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı konuk olan CHP lideri Özgür Özel, jammerlarailişkin yeni açıklamada bulundu.

"BİZ ALMADIK ENVANTERDE VARDI"

Özgür Özel, "İBB'nin jammerlarını biz almadık, envanterde bu jammerlar vardı. Bizden önce İBB Başkanı'nın konvoyunda jammer minibüsü vardı" dedi.