Elektriksiz kalan İspanya'da halk marketlere hücum etti

Karanlığa gömülen ülkede halk marketlere hücum etti
Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği ülkede OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Çakarlı araçla kuralları hiçe saydı, 'Valinin yeğeniyim' deyip kaçtı

Çakarlı araçla trafiğe çıktı, "Valinin yeğeniyim" deyip kaçtı

CHP lideri Özgür Özel'den yeni jammer açıklaması: Biz almadık envanterde vardı

CHP lideri Özgür Özel'den yeni jammer açıklaması: Biz almadık envanterde vardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye günlerdir Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki sır toplantısının görüntülerini konuşuyor. Görüntülerdeki bavullarda "İçinde ne vardı?" sorusu sorulmaya devam ederken, CHP kanadının jammer savunması yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Son olarak CHP lideri Özel jammerlara ilişkin yeni bir açıklamada bulunarak, "İBB'nin jammerlarını biz almadık, envanterde bu jammerlar vardı" dedi.

İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bavulla otele gidip güvenlik kamerasını bantlayarak yaptığı gizli toplantının görüntüleri ortaya çıktı.

BAVULLAR BÜYÜK TARTIŞMA KONUSU OLDU

Görüntülerde güvenlik personeli Çağlar Türkmen'in elinde valizlerle otelden ayrıldığı gözüktü. Çağlar Türkmen'in otelden iki valizle çıkış yaptığı anlar "Bavullarda ne vardı?" tartışmasını beraberinde getirdi.

ÖZGÜR ÇELİK: SİNYAL KESİCİ VARDI

Kayıtlara yansıyan valiz taşıma görüntülerine ilişkin de konuşan Çelik, valizlerin içinde sinyal kesicilerin (jammer) bulunduğunu açıkladı.

ÖZEL'DEN YENİ JAMMER AÇIKLAMASI

Yaşanan olayların ardından Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı konuk olan CHP lideri Özgür Özel, jammerlarailişkin yeni açıklamada bulundu.

"BİZ ALMADIK ENVANTERDE VARDI"

Özgür Özel, "İBB'nin jammerlarını biz almadık, envanterde bu jammerlar vardı. Bizden önce İBB Başkanı'nın konvoyunda jammer minibüsü vardı" dedi.

Haberler.com / Sergen Taban - Politika
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTLG:

Belediye binasında yapılmayacak kadar gizli ve önemli bir toplantıyı, jammer kullanarak bir otelde kameraları kapattırarak gizlice gerçekleştirmek nasıl bir toplantıdır?Milletimizin güvenini kazanmak istiyorsanız, Mansur Yavaş gibi dürüst bir lideri göreve getirip, İmamoğlu’nu adil ve şeffaf bir şekilde yargılayarak gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamalısınız.Bu ülkede artık particiliğin, akrabacılığın ve kayırmacılığın sona ermesi gerekiyor.Halk vatanına ve milletine sadık lider istiyor.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Yani İBB AKP'de iken alınmış jemarlar yani içinde para yokmuş budami gol değil şimdi o jemarlari alıp trol ordusunun biryerlerine

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıreşit bağcı:

BU HAMUR COK SU GÖTÜRECEK YARGI İMAMOĞLUNU SUCSUZ BULURSA AKP BITTIGININ ISARETI YARGI İMAMOĞLUNU SUCLU BULURSA SIYASI OPERASYON DIYECEKLER

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

battıkça batıyorsunuz özgür en iyisi sus

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtolgahanaltintas:

arabaları sergiledikleri gibi yaygara koparsalardı, kullanma hakkı yok ki başkanın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.