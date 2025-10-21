Haberler

CHP Lideri Özgür Özel'den Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'ya Anma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı anarak düşünce özgürlüğünün önemine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bombalı suikast sonucu öldürülen eski Kültür Bakanlarından, siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı andı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Düşünce özgürlüğünün, Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı hain bir suikastle aramızdan ayrılışının 26'ncı yılında saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
500
