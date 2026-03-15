CHP Lideri Özel'den Kuşadası Açıklaması

1) CHP LİDERİ ÖZEL'DEN KUŞADASI AÇIKLAMASI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da katıldığı iftar programı sonrası yaptığı açıklamada, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasının siyasi olduğunu savunarak, "Bu süreç Aydın Büyükşehir'in AKP'ye geçmesinin transfer ücreti" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Yemeğini kendisi alarak, vatandaşların arasına oturan Özel, iftar çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayramı Manisa'da geçireceğini belirten Özel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına ilişkin soruya, "Kuşadası Belediye Başkanımız gözaltına alındı. Ömer Başkan niye Kuşadası'nda, Aydın'da değil de İstanbul'da gözaltındı? O şehrin seçilmiş, o şehre hizmet eden belediye başkanı bir telefonla çağrılabilecekken ne için sabah operasyonlarıyla gözaltına alınıyor?" diye cevap verdi.

Konuşmasının bir bölümünde Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına da değinen Özel, yargılanmanın daha önce de söylediği gibi tutuksuz yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu zaman Bülent Arınç'ın kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Özel, "Ben seçildiğimde Bülent Arınç ziyarete geldi. Kötü günlerimizde hem kendisi hem oğlu bizi yalnız bırakmadı. Ramazan'da geçen hafta buradaki iftarına davet etmişti, icabet edemeyince bir iadeyi ziyaret hem de bir Ramazan tebriğine gittim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı