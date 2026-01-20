Haberler

Özgür Özel: Türk bayrağımıza saldırıyı lanetliyorum

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetlediğini açıkladı ve provokasyonların kardeşliği bozamayacağını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Mardin'in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

