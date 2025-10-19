CHP Lideri Özgür Özel, Aliya İzetbegoviç'i Vefatının 22. Yılında Andı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya aracılığıyla Bağımsız Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında anarak onun liderliğine ve insanlık için yaptığı mücadeleye vurgu yaptı.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "Aliya İzetbegoviç, düşünceyle siyaseti, inançla adaleti buluşturabilen ender liderlerdendi. Tarihin en karanlık dönemlerinde, insanlık onuruna ve barış idealine adanmış mücadelesiyle iz bıraktı. Vefatının 22'nci yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika