Özgür Özel'den Zeydan Karalar açıklaması: Kurulan kumpaslar çöktü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında ilk açıklamasını yaptı. Özel, "Geç gelen adalet adalet değildi. Kurulan kumpaslar, atılan çamurlar bugün bir kez daha çöktü" ifadelerini kullandı ve tutuklu tüm belediye başkanlarının özgürlüğüne kavuşmasını beklediklerini söyledi.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliye kararının ardından açıklama yaptı.
- Özgür Özel, Zeydan Karalar'ın 212 gündür tutuklu olduğunu belirtti.
- Özgür Özel, tüm tutuklu isimlerin özgürlüğüne kavuşmasını beklediklerini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılıp tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararının ardından sessizliğini bozdu. Özel, "Kurulan kumpaslar, atılan çamurlar bugün bir kez daha çöktü" dedi.
"GEÇ GELEN ADALET ADALET DEĞİLDİR"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "Geç gelen adalet adalet değildir" dedi ve tutuklu tüm isimlerin özgürlüğüne kavuşmasını beklediklerini dile getirdi.
Özel şu ifadeleri kullandı:
"212 gündür Adana'yı Zeydan Başkan'dan, Zeydan Başkan'ı evladı gibi sevdiği Adana'dan mahrum bıraktılar.
Kurulan kumpaslar, atılan çamurlar bugün bir kez daha çöktü! Geç gelen adalet, adalet değildir ama olması gereken oldu. Tüm tutuklu arkadaşlarımızın bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz. Milletin iradesine ve başkanlarına bu zulmü reva görenlere yazıklar olsun!