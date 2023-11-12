CHP lideri Özel, Kılıçdaroğlu'nun 37 yıllık çalışma arkadaşı Şükran Kütükçü ile devam kararı aldı

CHP kurultayında 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu devrini sonlandırarak genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'den sürpriz bir karar geldi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun 37 yıllık çalışma arkadaşı olan Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü ile devam kararı aldı. Özel, "Şükran hanım, görevinin gerektirdiği her türlü deneyime, liyakate ve devlet geleneğini yıllarca kamu görevlerinde sindirmiş bir arkadaşımız" açıklamasında bulundu.

CHP lideri Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 37 yıllık çalışma arkadaşı Şükran Kütükçü'yle devam kararı aldı. Özel, Şükran Kütükçü'nün deneyim ve liyakatine güvendiğini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SÜRPRİZ KARAR

Değişimcilerin kurultay zaferinden sonra bütün gözler, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'nün yerine kimin geleceğine çevrilmişti. Bu görev için çeşitli isimler ileri sürülürken CHP lideri Özel, yakın çalışma arkadaşlarına sürpriz bir karar açıkladı.

"GÖREVİNİN GEREKTİRDİĞİ HER TÜRLÜ DENEYİME SAHİP"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şükran hanımla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Şükran hanım, görevinin gerektirdiği her türlü deneyime, liyakate ve devlet geleneğini yıllarca kamu görevlerinde sindirmiş bir arkadaşımız" dedi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINDAN OLUMLU TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sürpriz kararı yakın çalışma arkadaşlarından olumlu tepki aldı.

ŞÜKRAN KÜTÜKÇÜ KİMDİR?

Şükran Kütükçü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maliye Bakanlığı'ndaki göreviyle başlayan süreçte sırasıyla Bağkur Genel Müdürü Özel Kalem Müdürü, SSK Genel Müdürü Özel Kalem Müdürü sonrasında CHP liderinin İstanbul Milletvekilliği sırasında danışmanı, CHP Grup Başkanvekilliği sırasında danışmanı, son olarak da 2010 yılından bu yana CHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü ve Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapıyor.