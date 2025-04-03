CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU İÇİN HER HAFTA SONU ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ

Partisinin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultaya değinen Özel ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için her hafta sonu özgürlük mitingi yapacaklarını söyledi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ASIL KURULTAY KONUŞMASINI DIŞARIDA YAPACAĞIZ"

"Kurultay'da tek gündem var. O da başkanlık seçimleri. 81 ilden yurttaşlarımızı, partililerimizi, CHP ile dayanışma göstermek isteyen herkesi, demokraside buluştuğumuz tüm gençleri, Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne bekliyorum. Asıl kurultay konuşmasını salonda değil, dışarıda yapacağız. Kurultay, ne basına kapalıdır, ne üyeye kapalıdır.

"VATANDAŞIN BİR SONRAKİ TERCİHİNE DARBE YAPILMIŞTIR"

19 Mart başarısız darbe girişiminin üzerinden tam 15 gün geçti. Bu sivil darbeler, çoğunlukla geldikleri sandıkla gitmek istemeyenlerin giriştiği bir darbe türüdür. Bu milletin kararına saygısızlıktır. Bu yaşadığımız darbe daha önce yaşadıklarımızdan farklı olarak vatandaşın bir sonraki tercihine yapılmıştır.Bu darbe Erdoğan'ın yarışmaktan korktuğu bir sonraki Cumhurbaşkanına yapılmıştır. Ben bir Cumhurbaşkanına ne söylenebileceğini, ama bir cunta başkanın neden anlayacağını çok iyi bilen birisiyim. Maalesef bu süreçte muhatabım bir Cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır. Cunta başkanları demokrasiden anlamaz. Cunta başkanları demokrasiden nasibini alamamışlardır.

"KAYYUM REZALETİNİ GÜNDEME GETİRENLERE GEREKLİ CEVABI VERECEĞİZ"

Geldik bu işin başka noktasına. Ekrem Başkanı terör ile yolsuzluk ile itham ettiler. Her şey herkesin gözünün önünde oldu. Her hafta sonu Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız. Kayyum rezaletini gündeme getirenlere gerekli cevabı vereceğiz. Adil Karaismailoğlu yapısı darbe başarılı olsa İBB Başkanlığı'na getirilecekti. Darbenin üst kademe listesi başarılı olsa neler yapacağı bellidir.

"BÜTÜN TÜRKİYE GEÇTİ ARKASINA"

Ayşe Barım niye alınmış onu da görüyorsunuz. Gazeteciler niye alınmış hepsini görüyorsunuz. Bir gün bir şey yapacağız kimse sokağa çıkamasın. Şimdi buradan bir yeni büyük meseleyi kayda geçirmek üzere karşınızdayım. Öyle bir yakalandılar ki. Onun hedefi Ekrem İmamoğlu idi. Bütün Türkiye geçti arkasına. O kadar aceleye gelmiş ki MASAK raporu bomboş. TRT'den canlı yayın bütün yargılama. Ekrem Başkan'ı tutuksuz yargılayın. Ekrem Başkan'a soruları sorun cevapları millet duysun. Her şey üç tane ağaç isimli oduna dayanıyor. Orası tıss, hiçbir şey yok. Bazı gerçek tanıklar var. Şimdi de yalancı tanık teklifleri yapılıyor. Şu anda TRT'den bakanlıklardan AA gibi kurumlarla çalışan kurumlardan geçmişe yönelik beyan verin diyorlar. Bu insanlar sıkıştırılıyorlar.