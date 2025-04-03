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CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için her hafta sonu özgürlük mitingi yapacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU İÇİN HER HAFTA SONU ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ

Partisinin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultaya değinen Özel ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için her hafta sonu özgürlük mitingi yapacaklarını söyledi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ASIL KURULTAY KONUŞMASINI DIŞARIDA YAPACAĞIZ"

"Kurultay'da tek gündem var. O da başkanlık seçimleri. 81 ilden yurttaşlarımızı, partililerimizi, CHP ile dayanışma göstermek isteyen herkesi, demokraside buluştuğumuz tüm gençleri, Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne bekliyorum. Asıl kurultay konuşmasını salonda değil, dışarıda yapacağız. Kurultay, ne basına kapalıdır, ne üyeye kapalıdır.

"VATANDAŞIN BİR SONRAKİ TERCİHİNE DARBE YAPILMIŞTIR"

19 Mart başarısız darbe girişiminin üzerinden tam 15 gün geçti. Bu sivil darbeler, çoğunlukla geldikleri sandıkla gitmek istemeyenlerin giriştiği bir darbe türüdür. Bu milletin kararına saygısızlıktır. Bu yaşadığımız darbe daha önce yaşadıklarımızdan farklı olarak vatandaşın bir sonraki tercihine yapılmıştır.Bu darbe Erdoğan'ın yarışmaktan korktuğu bir sonraki Cumhurbaşkanına yapılmıştır. Ben bir Cumhurbaşkanına ne söylenebileceğini, ama bir cunta başkanın neden anlayacağını çok iyi bilen birisiyim. Maalesef bu süreçte muhatabım bir Cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır. Cunta başkanları demokrasiden anlamaz. Cunta başkanları demokrasiden nasibini alamamışlardır.

"KAYYUM REZALETİNİ GÜNDEME GETİRENLERE GEREKLİ CEVABI VERECEĞİZ"

Geldik bu işin başka noktasına. Ekrem Başkanı terör ile yolsuzluk ile itham ettiler. Her şey herkesin gözünün önünde oldu. Her hafta sonu Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız. Kayyum rezaletini gündeme getirenlere gerekli cevabı vereceğiz. Adil Karaismailoğlu yapısı darbe başarılı olsa İBB Başkanlığı'na getirilecekti. Darbenin üst kademe listesi başarılı olsa neler yapacağı bellidir.

"BÜTÜN TÜRKİYE GEÇTİ ARKASINA"

Ayşe Barım niye alınmış onu da görüyorsunuz. Gazeteciler niye alınmış hepsini görüyorsunuz. Bir gün bir şey yapacağız kimse sokağa çıkamasın. Şimdi buradan bir yeni büyük meseleyi kayda geçirmek üzere karşınızdayım. Öyle bir yakalandılar ki. Onun hedefi Ekrem İmamoğlu idi. Bütün Türkiye geçti arkasına. O kadar aceleye gelmiş ki MASAK raporu bomboş. TRT'den canlı yayın bütün yargılama. Ekrem Başkan'ı tutuksuz yargılayın. Ekrem Başkan'a soruları sorun cevapları millet duysun. Her şey üç tane ağaç isimli oduna dayanıyor. Orası tıss, hiçbir şey yok. Bazı gerçek tanıklar var. Şimdi de yalancı tanık teklifleri yapılıyor. Şu anda TRT'den bakanlıklardan AA gibi kurumlarla çalışan kurumlardan geçmişe yönelik beyan verin diyorlar. Bu insanlar sıkıştırılıyorlar.

CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

BENCE MİTİNG YERİNE TÜM HALK POLİS KARAKOLLARINA GİDİP TESLİM OLSUN ERDOGANI SEVMİYORUZ TUTUKLA DESİN AMA POLİSLE KAVGA ETMESİN SONUC OLRAK BAZILARI EMİR KULU . OKADAR KİŞİYİ TUTUKLAYAMAYACAKLARI İÇİN ŞOKA UGRARLAR :)

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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Boykot yapılmalı AKP'li firmalar boykot edilmeli bence çok faydalı oluyor kesinlikle bu uygulanmalı bu müthiş bişe rönesans gibi olur

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Haber YorumlarıHalit:

miting yapın yapmayla mydanlar aşınmaz eşkiya gibi yapmayın o yeter

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Haber YorumlarıLale:

Bahçeli demişki bedeli ödetilecek boykot yapanlar evet ödetilecek ama sana dünyanın hiç bir yerinde yok demiş evet bencede yok istemiyorsunuz gidin artık bay bay bay bunu dünyanın en zengin adamı bile anladı beyaz saraydan çıktı.

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Haber YorumlarıMGk:

TÜRK MARKALARINI boykot eden bu topraklara ait değildir tam tersine mücadele edilmesi gereken bir örgüttür

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Haber YorumlarıMert:

Alın abiyaa...bu saçma sapan insanida alın yaa...oyun alanı sandı...TC.. devletini bu

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Hergun niye yapmiyorsun? Yargnin kararini beklemeden, algi yaparak, Rusveti, Sahtekarligi, Hirsizligi perdeliyorsun. Yetmemis gibi ekonomiye zarar veriyorsun, Trump’tan AB birliginden demokrasi dileniyorsun. Fransa Maria Le Pen’e 5 yil yolsuzluktan ceza verdi, onlar isi yargiya tasiyorlar, Vandalik yapmiyorlar. ikide bir Zayonizimin merkezi Chatham House’dan emir aliyorsunuz. Bunun bedelini Millet sizden soracak Ekrem Bey.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Ufkunuz bu kadar dar işte. Suçluyu savunan suçlular. Yazıklar olsun sizin peşinize düşenlere. Cok enteresan CHP zihniyeti bu mu? Kongrede neler olacak göreceğiz. Sanırım sizi herkesbsecmeyecek. Içime öyle doğuyor. Tek aday olarak tüm oyları alacaknidiniz bakalım! Bir insan ancak hu kadar boş nasıl fikirsiz olabilir. Ve CHP gibi bir partinin Başkanı yapildiniz. Sizin de ipinizi bırakırlar. ele geçmişsiniz ya.

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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

Ümit Özdağ ı da unutmayalım, aylardır tutsak

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

RAHMETLİ HEMŞERİM TEL MAŞA DEĞİL GERÇEK ÜLKÜCÜ VE MİLLİYETÇİ OZAN ARİF BAHÇELİYİ ÇOK SEVERDİ ONA İÇİNDE METHİYELER OLAN ÇOK DUYGUSAL ŞİİR BİLE YAZMIŞTI İNTERNETE BAKIN BELKİ ORADA VARDIR

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