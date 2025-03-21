CHP lideri Özel'den tansiyonu artıracak sözler: Yıkın geçin, yıkın geçin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin gözaltına alınmasının yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok konuşulacak bir çağrı geldi.

"POLİSE ZARAR VERMEDEN YIKIN GEÇİN"

Beylikdüzü Belediyesi önünde yaptığı konuşmada bugün akşam iftardan sonra vatandaşları sokağa çağıran Özel, "Bütün Türkiye'yi bugün iftardan sonra yapacağımız mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin" ifadelerine yer verdi.

"İLK SEÇİMLERİN CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU'DUR"

Sözlerinin devamında "Ekrem Başkan, Murat Başkan, Beylikdüzü'ye, İstanbul'a, halkımıza, milletimize emanettir" diyen Özel şöyle devam etti: "Bütün Türkiye'ye sesleniyorum: Yapılacak ilk seçimlerin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Bugün bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bir sonraki Cumhurbaşkanı'na, bir sonraki Cumhuriyet Hükümetine, bir sonraki iktidara darbe girişimi vardır. Cumhurbaşkanımızı, Ekrem İmamoğlu'nu milletimize emanet ediyorum. Kırmadan, dökmeden, haklıyken haksız duruma düşmeden yolumuz açık olsun."

İMAMOĞLU'NU BEKLEYEN 4 SENARYO

Önceki gün saat 06.30'da gözaltına alınan İmamoğlu'nun, 4 günlük gözaltı süresinin ardından en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İmamoğlu hakkında dört olasılık öne çıkıyor:

Serbest bırakılabilir: Bu durumda, görevine kaldığı yerden devam edebilir.

Bu durumda, görevine kaldığı yerden devam edebilir. Serbest kalsa bile görevden alınabilir: İçişleri Bakanlığı, hakkında devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek görevden alma ve kayyum atama kararı verebilir.

İçişleri Bakanlığı, hakkında devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek görevden alma ve kayyum atama kararı verebilir. Terör suçlamasıyla tutuklanabilir: Eğer "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırsa, İçişleri Bakanlığı İstanbul'a kayyum atayabilir.

Eğer "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırsa, İçişleri Bakanlığı İstanbul'a kayyum atayabilir. Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa: Bu durumda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi yeni belediye başkanını kendi içinde seçebilir.

İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN 7 SUÇLAMA