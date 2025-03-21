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İmamoğlu ifade veriyor! Operasyonda gözaltı sayısı yükseldi
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CHP lideri Özel'den tansiyonu artıracak sözler: Yıkın geçin, yıkın geçin

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası sokak eylemleri sürerken CHP lideri Özgür Özel'den tansiyonu daha da yükseltecek bir çıkış geldi. Özel, "Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin gözaltına alınmasının yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok konuşulacak bir çağrı geldi.

"POLİSE ZARAR VERMEDEN YIKIN GEÇİN"

Beylikdüzü Belediyesi önünde yaptığı konuşmada bugün akşam iftardan sonra vatandaşları sokağa çağıran Özel, "Bütün Türkiye'yi bugün iftardan sonra yapacağımız mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin" ifadelerine yer verdi.

"İLK SEÇİMLERİN CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU'DUR"

Sözlerinin devamında "Ekrem Başkan, Murat Başkan, Beylikdüzü'ye, İstanbul'a, halkımıza, milletimize emanettir" diyen Özel şöyle devam etti: "Bütün Türkiye'ye sesleniyorum: Yapılacak ilk seçimlerin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Bugün bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bir sonraki Cumhurbaşkanı'na, bir sonraki Cumhuriyet Hükümetine, bir sonraki iktidara darbe girişimi vardır. Cumhurbaşkanımızı, Ekrem İmamoğlu'nu milletimize emanet ediyorum. Kırmadan, dökmeden, haklıyken haksız duruma düşmeden yolumuz açık olsun."

İMAMOĞLU'NU BEKLEYEN 4 SENARYO

Önceki gün saat 06.30'da gözaltına alınan İmamoğlu'nun, 4 günlük gözaltı süresinin ardından en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İmamoğlu hakkında dört olasılık öne çıkıyor:

  • Serbest bırakılabilir: Bu durumda, görevine kaldığı yerden devam edebilir.
  • Serbest kalsa bile görevden alınabilir: İçişleri Bakanlığı, hakkında devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek görevden alma ve kayyum atama kararı verebilir.
  • Terör suçlamasıyla tutuklanabilir: Eğer "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırsa, İçişleri Bakanlığı İstanbul'a kayyum atayabilir.
  • Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa: Bu durumda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi yeni belediye başkanını kendi içinde seçebilir.

İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN 7 SUÇLAMA

  • Suç örgütü yöneticisi olmak
  • Suç örgütüne üye olmak
  • İrtikap
  • Rüşvet
  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
  • İhaleye fesat karıştırmak
CHP lideri Özel'den tansiyonu artıracak sözler: Yıkın geçin, yıkın geçin
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (72)

Haber YorumlarıKablobükücü:

Bunların ruhunda var terör

Yorum Beğen866
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Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Polise zarar vermeden nasıl yıkılıp geçilecek?

Yorum Beğen761
Yorum Beğenme123
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Haber YorumlarıFatih :

polise zarar vermeden nasıl oluyor?? yaa siz niye ortalığı yıkma çabasındasınız? demekki iddialar doğru yargılanmaktan korkuyorsunuz..

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Haber YorumlarıMaslan:

Türk polisinden vandallar karşısında Alman ve Amerikan polisinin hoşgörüsünü bekliyoruz. Özgür Özelin de en kısa zamanda Putin'e gönderilmesi lazım...

Yorum Beğen376
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Haber YorumlarıAdem yilmaz:

Ortaligi velveleye verme biride cikar onlari yikin gecin der polise zarar vermeden

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

helal olsun özgüre . arkandayız başkanım

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

En büyük terör hak gasp etmektir hak gabından daha büyük terör ve zulüm olamaz

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Haber YorumlarıDemir Acer:

alin bunuda iceri

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Haber Yorumlarımehmet bilgili:

Yazıklar olsun senin gibi adama ama bu konuşmalarının bir gün hesabı sorulur sana da bunu da unutma ortada bir hırsızlık bir terör iddiası var bırakın araştırılsın her şey ortaya çıksın sizler böyle çırpındıkça acaba sizlerdemi ortaksınız diye insanı aklına gelmiyor değil

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

23 üne kadar toplantı gösteri yasağı var ama valiyi arıyolar gaz sıkılmasın tamam talimat verdim sıkılmıcak diyo anlayan beri gelsin gazı doğalgaz mı anladı acaba

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Yorum Beğenme26
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