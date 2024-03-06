CHP lideri Özel'den DEM Parti'ye kapıları kapatan başkan adayının sözlerine düzeltme

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, seçim koordinasyon merkezi açılışında DEM Parti ile ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

DEM PARTİ'YE KAPILARI KAPATTI

Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı açılışta "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZEL "SÜRÇÜ LİSAN" DEDİ

Afyonkarahisar'daki açılışın ardından Uşak'a geçen CHP lideri Özel, apar topar Köksal'ın sözlerini düzeltmeye çalıştı. Özel, yaptığı açıklamada "Demin Afyon'dan geldim ve Burcu Başkandan da selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, 'aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon belediyesinin de, Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır" dedi.

"DİL SÜRÇMESİ DEĞİL"

TV100 ekranlarında Burcu Köksal'ın sözlerini değerlendiren Barış Yarkadaş, Köksal'ın sözlerinin arkasında olduğunu belirterek şunları söyledi: "Burcu Köksal bana Özgür Özel'in tam tersini söyledi. Ben belediye başkanı seçildiğimde Afyonkarahisar belediyesini DEM'liler yönetmeyeceğim. Dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim sözüm üzerinden konuştum."