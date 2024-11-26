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CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

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Tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüşmek istediğini ancak Adalet Bakanlığı'nın 28 gündür izin vermediğini belirten CHP lideri Özel, "Bizi belediye başkanımızla görüştürmeyen iktidar Öcalan için bir günde izin çıkaracak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüşmek istediği ancak Adalet Bakanlığı'ndan 28 gündür yanıt alamadığını söyleyen Özel, iktidarın teröristbaşı Öcalan'la görüşülmesi için 1 günde izin çıkaracağını ileri sürdü.

Özel, yaptığı açıklamada "Yarın milletvekilleri DEM Parti'den Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidecek. Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı'na belediye başkanını ziyaretine izin verilmiyor. Bizi belediye başkanımızla görüştürmeyen iktidar Öcalan için bir günde izin çıkaracak" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI: MARKETE GİDELİM

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulunan Özel, "Erdoğan en son bir buğday tarlasına gitmiş, bir de Tarım Kredi'nin marketine girmişti... Biz Tarım Kredi'ye gittik, Erdoğan'ın 3 yıl önce aldıklarını tek tek inceledik. Erdoğan Tarım Kredi'ye gitsin aynı alışveriş yapsın etikete bakalım. Erdoğan gel beraber Tarım Kredi'nin marketine alışverişe gidelim, A Haber de çeksin" dedi.

KREŞ TARTIŞMALARI

Son günlerde iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren kreş tartışmaları da değinen Özel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en kötü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin... Dün açıklama yaptı, belediyelere bağlı kreş yazmıyor bizim metnimizde. Kurum kazansaydı her mahalleye kreş yapacaktı. İzmir'de yine 150 kreş yapılacaktı. CHP'nin açtığı kreşlerine saldırıyorlar. Hızla diğer kreşleri de açacağız. Açanların da alnından öpüyoruz" şeklinde konuştu.

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıNEY-SEDA İsmail Kembil:

Devletin bekası neyi gerektiriyorsa onu yapar devlet. Belediye başkanının pkk lı olduğunu bile bile aday yaptınız.

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Haber YorumlarıBükücü:

Ülke iktidarın değil mi abicim çıkarırlar tabiki de :))

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Haber YorumlarıSMMM:

BÖYLE PASİF MUHALEFET OLDUKTAN SONRA HERŞEYİ YAPARLAR ÖZGÜR EFENDİ HEPİNİZDEN BIKTIK BIKTIK

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Haber YorumlarıSokrates:

ne oldu yawwww pekekelerin oylarını alamıyacaksın diye korktunmu işte büle yaparlar adamı

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Haber YorumlarıÖmer:

Bu toplum ancak ve ancak Akp / Mhp dilinden anlar. Bu millete ancak ve ancak seven yaranır.

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Haber YorumlarıSokrates:

çay deminin oyları bitti ona kızıyor aywayı yedi

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Aaya her şey serbest. Adalet kişiye göre işliyor. Enerjiyi veren etkiyi alıyor .

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Haber Yorumlarıbombo linni:

eğer sana bir daha oy verirsem

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Haber YorumlarıKadir öcal:

Özgür Özel artık DEM ve PKK yı destek siyasetinden vazgeçmeli. Tencere dolmuyor Ekmek bayat hikayeleri Türkiyede tutmaz . KiMALden hiç ders almadı mı . İnsanlara alım gücümden bahsederken özellikle CHP Belediyelerinin 200 Milyar borcunu SGK ödetsin. Belki %10 fazla zam yapılır daha

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Erdoğanın hiçbirşeyden haberi yok promter ne yazıyorsa onun için ülke gerçekleri odur. Tarım krediye promter yazarını veya ona talimat vereni götürmelisin eyyy İmamoğlu..

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