CHP: Kapatılamayız, Gücümüz Milletimizden

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye'de çok partili yaşamın yolunu açan Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse kapatamaz, kimse buna cüret edemez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, milletin partisidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, " Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye'de çok partili yaşamın yolunu açan Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse kapatamaz, kimse buna cüret edemez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, milletin partisidir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin, "Bu belgenin adı iddianame; ama aslında bu belge, demokratik hayata kasteden kötücül bir siyaset anlayışının vücuda getirdiği bir yargı muhtırasıdır. Bu belgenin adı iddianame ama aslında iftiraname. Sayfa sayısının çok olmasının iddiaları kuvvetlendirdiğini sanıyorlar. Tam da bu nedenle, iddianame ortaya çıkmadan önce yandaş basında 'tuğla gibi iddianame' benzetmelerini gördük ve 'binlerce sayfalık iddianame' yazılarını okuduk. Oysa biz bu filmi Ergenekon- Balyoz sürecindeki binlerce sayfalık iddianamelerde de gördük. Amaç 'suçlu' algısı yaratmak ve iddianameleri okunamaz hale getirmekti. Ama Ergenekon da çöktü, Balyoz da. Hiç şüphesiz, bu iddianame de çökecek" dedi.

'CHP GÜCÜNÜ MİLLETİMİZDEN ALIR'

Yücel, "Hani büyük şair Nazım Hikmet 'Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu' demiş ya. İşte AKP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi korkusu da hiçbir korkuya benzemiyor. Öyle korkuyorlar ki sözde bir yolsuzluk iddianamesine parti kapatma talebi ekliyorlar. İktidarlarının devamlılığını, bu ülkenin birinci partisini kapatmakta buluyorlar. Eski bir siyasi, AKP yargı kolları başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmak konusunda göreve davet etmiş. Sadece bu bile iddianamenin dayanağının hukuki değil, siyasi olduğunun göstergesidir. Sonuca giden her yolu mübah sayan AKP'nin yargısı, bu büyük hukuksuzluğu, bu ülkenin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapattırmak, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu da Silivri zindanında tutmak için yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye'de çok partili yaşamın yolunu açan CHP'yi kimse kapatamaz, kimse buna cüret edemez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, milletin partisidir. Gücünü ve meşruiyetini milletimizden alır" açıklamasında bulundu.

'ŞEHİT AİLELERİ TÜRK MİLLETİNE EMANETTİR'

Askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerden 3'ü için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine değinen Yücel, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, şehit annesi ve İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği başkanına 'Hadsizlik yapma' diyerek parmak salladığı iddia edildi. Bu iddianın ortaya atılmasının ardından bugüne kadar Milli Savunma Bakanlığı ya da Yaşar Güler tarafından herhangi bir açıklama ya da yalanlama yapılmadı. Buradan açıkça ifade edelim; aziz şehitlerimiz Türk milletinin toprak altındaki ulu kökleri, gazilerimiz ise yaşayan anıtlarıdır. Şehit aileleri ve gazilerimiz, Türk milletine emanettir" diye konuştu.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
