CHP Aydın Milletvekili Yıldız: "Tarihte ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri Genel Merkez'e alınmadı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Tarihte ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde, milletvekilleri kendi Genel Merkezi'ne giremedi. Bunun sorumlusu da başta Özgür Özel olmak üzere bütün oradaki arkadaşlarımız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na konutunda ziyaretler devam ediyor. Bu çerçevede CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak; Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Çıkışta açıklama yapan Hüseyin Yıldız, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle CHP Genel Merkezi'ne gittiklerini belirterek, "Milletvekilleri olarak kendileriyle görüşmek istedik, içeri gitmek istedik doğal olarak. Bizim genel merkezimiz, biz de milletvekiliyiz. Oraya gidip, oradaki arkadaşlarımızla da görüşmek istemiştik. Ama üzülerek söylüyorum; ilk defa tarihte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri genel merkeze alınmadı" ifadelerini kullandı.

Yıldız, "İcra müdürü geldi oraya girmek istedi ve biz orada polislerin girmesini engelledik. Ne zamana kadar? Saat 15.00'a kadar. Arkadaşlar, bizimle görüşseydi, biz orada güzellikle çıkacaktık, orada da o olaylar olmayacaktı. Onun sorumlusu başta Grup Başkanı Özgür Özel ve diğer arkadaşlarımız. Tarihte ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde, milletvekilleri kendi Genel Merkezi'ne giremedi arkadaşlar. Yani bizi içeri almadılar. Yani bunun sorumlusu da başta Özgür Özel olmak üzere bütün oradaki arkadaşlarımız" şeklinde konuştu. - ANKARA

