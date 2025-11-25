Haberler

CHP'li vekil "Beyaz Toros" maketi gösterdi, Bakan Tunç anında cevabı yapıştırdı

Güncelleme:
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken CHP'li milletvekilleri, 1990'lı yılların faili meçhulleriyle özdeşleşen "Beyaz Toros" maketini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a gösterdi. Tunç ise "O dönem siz iktidardaydınız" sözleriyle CHP'li vekile karşılık verdi.

  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, CHP'li milletvekilleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a beyaz Toros marka aracın maketini gösterdi.
  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'nin beyaz Toros maketi gösterisine '1990'lı yılların sembolü... Ama siz o dönem iktidardaydınız' yanıtını verdi.
  • Komisyonda CHP'li Asu Kaya'nın Bakan Tunç konuşurken siyah zarflar bırakması üzerine görüşmelere ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri gergin başladı. Görüşmeler öncesi CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizleri kafes içinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a gösterdi. Bu sırada CHP'li milletvekilleri, Türkiye siyasi tarihinde faili meçhul cinayetlerle anılan beyaz Toros marka aracın maketini de Bakan Tunç'un önüne uzatarak sert bir göndermede bulundu.

BAKAN TUNÇ'TAN "BEYAZ TOROS" TEPKİSİ

CHP'nin beyaz Toros maketini göstermesi üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "1990'lı yılların sembolü… Ama siz o dönem iktidardaydınız" yanıtını verdi. Ağbaba'nın gösterdiği kafes ve fotoğraflar için ise Bakan Tunç, "Adalet var, ayrıcalık yok" ifadelerini kullandı.

SİYAH ZARF GERGİNLİĞİ

Komisyonda gerilim, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın, Bakan Tunç konuşurken yanına gidip siyah zarflar bırakmasıyla daha da arttı. Kadına yönelik şiddetle ilgili kendisine mektuplar geldiğini belirten Kaya, "Kadına yönelik şiddet politiktir." dedi. Bunun üzerine sunumuna ara veren Tunç, "Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız. Böyle bir saygısızlık olabilir mi?" diye konuştu.

GÖRÜŞMEYE ARA VERİLDİ

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un görüşmelere ara vermesinin ardından Yılmaz Tunç, salondan ayrıldı. Aranın ardından tekrar toplantıyı açan Komisyon Başkanı Muş, toplantının düzen içerisinde yapılmasının kendisinin en temel görevi olduğunu belirtti. Muş, konuşmasına başlayan Bakan Tunç'un önüne geçilerek yapılan eylemi tasvip etmediğini vurguladı.

Yılmaz Tunç, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna devam etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
