Haberler

CHP'li Özlale, İzmir'deki DGM binalarının tahliye sürecine tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen ve mesleki eğitim veren DGM binalarının tahliye sürecini eleştirerek, gençlerin eğitim hakkının kaybedileceğini savundu.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı, eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) binalarının tahliye sürecini eleştirdi.

Özlale, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullanılan DGM binalarının tahliyesinde polisin barikat kurarak güvenlik önlemi aldığını söyledi.

Yüzlerce gencin mesleki eğitim aldığı binanın ele geçirildiğini savunan Özlale, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait eşyalara el konulduğunu, gençlerin eğitimden mahrum bırakılacağını ileri sürdü.

Polisin yargılama süreci devam eden bir binayı abluka altına aldığını iddia eden Özlale, "Tapusu İzmir Büyükşehir Belediyesinde olan ve İzmir'in gençlerine mesleki eğitim konusunda özenle faaliyet gösteren, binlerce öğrencimize iş kazandıran bu fabrikayı kapatmak, hukuksuzluk ve vicdansızlıktır. Bir devlet böyle yönetilmez, İzmir'i de ileride yönetmek istiyorsanız bunun yolu da bu değildir." dedi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

