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CHP'li Ulaş Karasu Hatay'da Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirdi

CHP'li Ulaş Karasu Hatay'da Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirdi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'ın Kırıkhan, Belen ve İskenderun ilçelerinde depremlerden etkilenen mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve otoyol projesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Karasu, bu ziyaretlerin ardından elde ettiği verileri rapor halinde sunacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'ın Kırıkhan, Belen ve İskenderun ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Karasu, Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen mahalle sakinlerinin rezerv alan konusundaki sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Kurtlusoğuksu mevkisine giden Karasu, burada Belen-Antakya Otoyolu Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karasu, ardından CHP Belen İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Son olarak İskenderun ilçesine geçen Karasu, burada yaptığı konuşmada, canlı hayvan sevkiyatına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Karasu, iki gündür Hatay'da olduğunu ve gerçekleştirdiği ziyaretlerdeki tüm verileri rapor haline getireceğini kaydederek "Bundan sonra Meclis'te, ulusal basında bu konuları gündeme taşımaya devam edeceğiz. Meclis'te milletvekillerimizle birlikte yapmamız gereken girişimleri yapacağız." dedi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Politika

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