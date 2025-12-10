Haberler

CHP'li Torun, Çatalpınar'daki yolsuzluk iddialarının basit bir ihale usulü tartışması olmadığını söyledi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Çatalpınar'daki yolsuzluk iddialarının sadece yerel bir mesele olmadığını, Türkiye genelinde önemli bir konu haline geldiğini belirtti.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'nun Çatalpınar ilçesindeki yolsuzluk iddialarının basit bir ihale usulü tartışması olmadığını belirterek, "Bu konu artık sadece Çatalpınar'ın, Ordu'nun değil Türkiye'nin meselesidir." dedi.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ordu mitinginde, Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde parke alımıyla ilgili yolsuzluk iddialarını gündeme getirdiğini anımsattı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, Özel'in iddialarını yalanlayan bir konuşma yaptığını aktaran Torun, "Güler, rakamı öyle hafifletti ki, '4 milyonluk işi niye bu kadar büyütüyorsunuza' getirdi. Bu olayı anlatarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında geçen konuya dayandı. İktidar partisinin grup başkanının düştüğü durum içler acısıdır." ifadelerini kullandı.

Bilirkişinin yolsuzluğa yönelik tespitler yaptığını ileri süren Torun, şöyle konuştu:

"Çatalpınar'da yaşanan artık basit bir ihale usulü tartışması değildir. Bu kamu malının nasıl çalındığının, nasıl saklandığının, yapılan hırsızlığın nasıl saklanmaya çalışıldığının resmidir. Genel Başkanımızın da dediği gibi akıl almaz olan bu yolsuzluk zincirinin peşini bırakmayacağız. Bu konu artık sadece Çatalpınar'ın, Ordu'nun değil Türkiye'nin meselesidir. Rakamı da '4 milyon' deyip önemsizleştirmek de akıl karı değildir. Bu milletin bir kuruşunun dahi hesabını soracağız."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
