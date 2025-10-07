CHP'li Taşkın: 'CHP Doğru Yerde Duruyor'

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, "CHP tarihsel olarak doğru yerde duruyor." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararına yönelik eleştirilere değindi.

"Meclis protesto yeri değildir." eleştirisi yapıldığını anımsatan Taşkın, bu eleştirilere katılmadıklarını, meclislerin tam da protestoların merkezi olduğunu ileri sürdü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu davasını anımsatan Taşkın, "Bizler partimizin sadece cumhurbaşkanı adayı için değil, şu anda tutuklu bulunan 17 belediye başkanı ve onlarca bürokratımız için istisnai olması gereken tutukluluk uygulamasının adeta siyasi bir cezalandırmaya dönüştürülmesine sessiz mi kalacaktık? Elbette buna sessiz kalamazdık." diye konuştu.

Taşkın, CHP'ye "Mitingleri bırakın, Ankara'da siyaset yapın" diyenlerin, ortaya koydukları muhalefetten rahatsız olduğunu belirterek, "Milletimizin yanında ve milletimizle beraber mücadele etmeye devam edeceğiz. CHP tarihsel olarak doğru yerde duruyor. Millet egemenliğini savunan bizleriz. Seçme ve seçilme hakkına yönelik saldırılara karşı duran, hukukun üstünlüğünü savunan bizleriz." değerlendirmesinde bulundu.