CHP'li Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'dan milletvekili seçildi

CHP'nin Diyarbakır 1.sıradan milletvekili adayı gösterdiği Sezgin Tanrıkulu, Meclis'e girdi. Böylece CHP, Diyarbakır'da 21 yıl sonra milletvekili çıkarmayı başarmış oldu.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'den 8, AK Parti'den 3, CHP'den ise 1 vekil çıktı.

SEZGİN TANRIKULU MECLİS'E GİRDİ

Önceki seçimlerde İstanbul'dan Meclis'e giren Sezgin Tanrıkulu, bu defa CHP Diyarbakır 1. sıradan seçilerek yeniden milletvekili oldu.

CHP 21 YIL SONRA DİYARBAKIR'DAN VEKİL ÇIKARDI

Böylece Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yüzde 72'yle en yüksek oranlardan birine ulaştığı kentlerden Diyarbakır'da CHP, 21 yıl sonra milletvekili çıkarmış oldu.